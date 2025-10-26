日比首脳、安保協力の強化確認＝マルコス氏が高市氏訪問招請

Newsfrom Japan

【クアラルンプール時事】高市早苗首相は２６日、フィリピンのマルコス大統領とクアラルンプール市内で約２０分間会談した。フィリピンは南シナ海で中国と領有権争いを抱えており、両首脳は安全保障分野を含めた協力を強化していくことで一致した。

マルコス氏は会談で、日比国交正常化７０周年の２０２６年中にフィリピンを訪問するよう招請。会談後、高市氏は記者団に「互いの懸案事項を率直に話し合えた。（７０周年は）さらに関係を深める良い機会になる」と述べ、訪問に前向きな姿勢を示した。

高市氏はこの後、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）議長国マレーシアのアンワル首相と会談。防衛装備品などを同志国に提供する「政府安全保障能力強化支援（ＯＳＡ）」に関し、新たに日本から潜水作業支援船を引き渡すことで両国が合意したことを歓迎した。

高市氏はオーストラリアのアルバニージー首相とも会い、重要鉱物の供給網を含む経済安保分野での具体的協力を進めていくことを確認した。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]