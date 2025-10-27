米国防長官も訪日へ＝小泉防衛相と２９日会談

Newsfrom Japan

【ワシントン時事】米国防総省は２６日、ヘグセス国防長官が週明けからインド太平洋地域を訪問すると発表した。日本のほか、マレーシア、ベトナム、韓国を歴訪する。

防衛省はこれに関し、小泉進次郎防衛相とヘグセス氏が２９日に会談すると発表した。小泉氏は、防衛費の国内総生産（ＧＤＰ）比２％への引き上げや、国家安全保障戦略など安保関連３文書の改定を、前倒しで実現する意向を伝える考えだ。

国防総省は声明で「同盟国の防衛費増額と集団防衛への貢献の重要性などが議題になる」と説明し、「日本では、増大する地域的脅威に対する同盟関係の迅速な強化の重要性を強調する」と述べた。トランプ大統領の訪日に同行する予定だ。

日本の後に訪れるマレーシアでは、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）拡大国防相会議（ＡＤＭＭプラス）に出席する。ベトナムでは、ベトナム戦争終結５０年を踏まえ、協力関係の強化を図る。韓国でも防衛費増額などを協議する見通しだ。

ヘグセス米国防長官＝２２日、ワシントン（ＥＰＡ時事）

