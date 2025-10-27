世界販売、トヨタは過去最高＝６社は減少、アジアで苦戦―２５年度上半期

Newsfrom Japan

自動車大手８社が２７日発表した２０２５年度上半期（４～９月）の世界販売台数は、前年同期比横ばいの１１９９万台だった。北米が好調だったトヨタ自動車が、上半期として過去最高だった一方、ホンダなど６社は減少。中国などアジア地域での苦戦が目立った。経営再建中の日産自動車は国内販売の不振が続いた。

トヨタの世界販売台数は前年同期比４．７％増の５２６万７２１６台。北米でハイブリッド車（ＨＶ）の販売が好調だった。７月に小幅値上げしたが、影響は限定的だったとみられる。

トヨタのほか、認証不正の反動増があったダイハツを除く６社は、前年同期を下回った。ホンダは６・１％減、ＳＵＢＡＲＵは４．５％減。中国での競争激化や電気自動車（ＥＶ）開発の遅れが響いた。三菱自動車も主力市場の東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）地域での需要減退により、５．９％減と振るわなかった。

日産は３．１％減。中国で新型ＥＶ「Ｎ７」の売れ行きが好調だったため、海外販売台数は０．９％減と微減にとどまった。国内は１６．５％減と落ち込んだ。

２７日に発表した９月単月の世界販売台数は、８社合計で１．６％減だった。

トヨタ自動車のロゴマーク（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]