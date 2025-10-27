天皇陛下、トランプ米大統領と会見＝「関係強化に期待」―６年半ぶり２度目

Newsfrom Japan

天皇陛下は２７日、来日中のトランプ米大統領と皇居・御所で約３０分間会見された。陛下がトランプ氏と会うのは、令和初の国賓としてメラニア夫人と訪れた２０１９年５月以来で２度目。

トランプ氏は午後６時半ごろ、大統領専用車で御所に到着。陛下は玄関まで出迎えてにこやかに握手を交わし、２人で御所の中へ入った。

宮内庁によると、トランプ氏は冒頭、「お会いする機会を与えてもらったことは光栄」とあいさつし、「新しい首相の下で日米関係をさらに強化していきたい」と話した。陛下は「大統領の訪日が日米の友好関係をさらに強化することになると期待しています」と応じた。

トランプ氏は、就任後に各地で紛争を解決してきたことを紹介。陛下は「世界各地で紛争が続いていることに心を痛めています。平和が訪れることを願っています」と述べた。

続いて陛下が、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の活躍に言及し、トランプ氏が評価していることを「うれしく思いました」と話した。トランプ氏は山本由伸選手を念頭に「日本人ピッチャーもよかった」と語った。

１９年のトランプ氏訪問時に贈られたビオラについて陛下が「気に入っており、時々演奏しています」と伝える場面もあった。トランプ氏からは「ぜひともホワイトハウスに来てください」と、天皇、皇后両陛下に対する訪問の招請もあったという。

会見は午後７時すぎに終了。陛下と共に御所の玄関先に出たトランプ氏は報道陣の前で、陛下を指して「グレイトマン（立派な方）」などと述べた。陛下は、車に乗り込んだトランプ氏に手を振って見送った。

トランプ米大統領との会見に臨まれる天皇陛下＝２７日午後、皇居・御所（ＡＦＰ時事）

トランプ米大統領と会見される天皇陛下＝２７日午後、皇居・御所（宮内庁提供）

トランプ米大統領を出迎えられる天皇陛下＝２７日午後、皇居・御所（宮内庁提供）

トランプ米大統領を見送られる天皇陛下＝２７日午後、皇居・御所（宮内庁提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]