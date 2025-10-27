万博会場警察隊が解散式＝本部長「尽力に敬意と謝意」―大阪府警

Newsfrom Japan

大阪・関西万博の会期中、会場で事件事故の初動対応や警戒警備を行った「会場警察隊」の解散式が２７日、府警本部で開かれた。岩下剛本部長は「尽力に心から敬意と謝意を申したい」と述べ、隊員らをたたえた。

岩下本部長は、解散を惜しみつつ「各所属に散らばり、ブースターとして役割を果たしてくれると思うと、頼もしい限り」とあいさつ。約２５０人の隊を率いた難波大介隊長は「得た知識や経験、活動の記録は脈々と次世代に伝承し、今後の大阪府警の活動の礎にしていきたい」と述べた。

府警によると、同隊の取扱総数は２８６４件に上った。事件関係が９７９件と最多で、うち約７５％が入場時に刃物や危険物を所持する凶器携帯への対応だった。窃盗や盗撮、職員らへの暴行などの逮捕事案も計１０件あった。

ほかに来場者同士のトラブルの対応が４６７件、交通事故が４３５件、迷子などの保護が３９４件、騒音などその他が５８９件だった。

大阪・関西万博の会場警察隊解散式で式辞を述べる岩下剛大阪府警本部長（左）＝２７日午前、大阪市中央区

