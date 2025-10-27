藤原作弥さん死去、８８歳＝新日銀法下で、初の民間副総裁

Newsfrom Japan

１９９８年４月施行の新日銀法の下で、民間出身者として初めての副総裁となった藤原作弥（ふじわら・さくや）さんが１７日午後９時３９分、肝細胞がんのため横浜市の自宅で死去した。８８歳。仙台市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長女の向井陽子（むかい・ようこ）さん。

６２年に東京外語大を卒業し、時事通信社に入社。経済部記者として大蔵省（現財務省）、日銀などを担当、ワシントン特派員や解説委員長も務めた。

金融機関による過剰接待問題で日銀職員が逮捕され、当時の総裁・副総裁が辞任に追い込まれた９８年、民間人初の副総裁に就任。日銀ＯＢで日商岩井（現双日）会長などから転じた速水優総裁（故人）を支え、日銀の信頼回復に尽力するとともに、デフレ克服に向けゼロ金利政策導入などを打ち出した。

現役記者時代からコラムニストやエッセイストとしても活動。戦前に中国で歌手・女優として活躍し、戦後に参院議員を務めた山口淑子さん（同）との共著「李香蘭 私の半生」のほか、日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した「聖母病院の友人たち」などの著作がある。

インタビューに答える藤原作弥さん＝２００３年６月、東京都千代田区

藤原作弥さん（遺族提供）

