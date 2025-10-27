日米首脳、２８日初会談＝トランプ氏、６年ぶり来日

Newsfrom Japan

高市早苗首相は２８日午前、東京・元赤坂の迎賓館で、米国のトランプ大統領と対面では初の首脳会談を行う。中国の威圧的行動で東アジアの安全保障環境が厳しさを増す中、日米同盟の強化を確認。首相は「国家安全保障戦略」など安保関連３文書の改定前倒しを含め、主体的に防衛力強化に取り組む方針を説明する。両政府は会談の成果をまとめた文書を発出する方向で調整している。

アジア歴訪中のトランプ氏は２７日午後、訪問先のマレーシアから日本に到着した。これに先立ち、トランプ氏は専用機内で記者団に「日本の新首相との会談を楽しみにしている」と語った。同氏の来日は２０１９年の２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）に出席するため大阪を訪れて以来約６年ぶり。

首相は自身のＸ（旧ツイッター）に「偉大な日米同盟を一緒に一層強化していくための議論ができることを楽しみにしている」と投稿した。

首相官邸に入る高市早苗首相＝２７日午後、東京・永田町

羽田空港に到着したトランプ米大統領＝２７日午後、東京都大田区（代表撮影）

