クマ対策の強化指示＝再エネ「地域との共生前提」―石原環境相・新閣僚インタビュー

Newsfrom Japan

石原宏高環境相は２７日、報道各社のインタビューに応じ、相次ぐクマによる人身被害について、「喫緊の課題」とし、対策強化を指示したことを明らかにした。再生可能エネルギーによる発電施設の建設に関しては、「地域との共生」を重視する考えを示した。

―クマによる人身被害が拡大している。

喫緊の課題だ。個体数管理や人材育成も含めてしっかりやっていかなければならない。さらなる対策強化が不可欠だ。他省庁と連携してつくった対策施策パッケージの見直しをしっかりやっていきたい。短期、中・長期という３段階の対策を検討するよう指示した。早く方向性を示したい。

―太陽光パネルなど再生エネルギーによる発電施設の建設をどう規制するか。

環境への適切な配慮、地域との共生が大前提だ。地域との共生が図られない導入は認められない。

―１１月に国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）が開催される。温暖化対策にどう取り組むか。

ＣＯＰ３０には国会の承諾が得られれば参加したい。米国が温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から脱退（を表明）している中でも、世界はしっかりと取り組んでいく必要がある。

―再生プラスチックの利用をどう拡大するか。

まずは自動車向けの再生プラスチック市場について、新しい資源循環産業を創出する足掛かりとなる取り組みが行われることを期待している。

インタビューに答える石原宏高環境相＝２７日午後、東京都千代田区

インタビューに答える石原宏高環境相＝２７日午後、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]