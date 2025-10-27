再処理工場で内部被ばく疑い＝協力会社の男性３人―日本原燃

Newsfrom Japan

日本原燃は２７日、使用済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）の管理区域内で作業していた協力会社の２０～４０代の男性社員３人が内部被ばくした疑いがあると発表した。４０代社員の鼻腔（びこう）内から放射線が検出されたため、３人の内部被ばくの有無を確認している。いずれも体調の変化はないという。

日本原燃によると、２４日午前１１時１０分ごろ、３人がウラン・プルトニウム混合脱硝建屋で、タンクから発生する気体中の放射性物質を除去するフィルターの交換作業をしていたところ、放射線量が上昇した。作業エリアから退出させ、放射性物質が付着しているか調べると、３人が着用していた防護マスクのフィルター外側で汚染が見つかった。

汚染が確認された場合、防護マスクの空気を取り込むフィルターにテープを貼って汚染の拡大を防ぎ、息を止めている間にフィルターを交換することになっている。しかし、３人中２人は最長３分間、防護マスクのフィルターを外して呼吸していた。

同社は３人の尿と便に含まれる放射性物質を測定し、内部被ばくしたかを調査するとともに、放射線量が上昇した原因なども調べている。

日本原燃の使用済み核燃料再処理工場＝２０１９年６月、青森県六ケ所村

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]