高市首相、日米同盟「黄金時代に」＝トランプ氏、日本重視の姿勢強調―レアアース・関税で合意文書・初の対面会談

高市早苗首相は２８日、来日中のトランプ米大統領と東京・元赤坂の迎賓館で初の対面会談を行った。日米同盟のさらなる深化で一致。首相は「同盟の新たな黄金時代を共につくり上げたい」と提起し、トランプ氏も「日本は最も重要な同盟国だ」と応じた。

経済分野の連携も確認。会談後、両首脳は(1)レアアース（希土類）など重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化(2)日米関税交渉の合意履行―の二つの合意文書に署名した。

会談は、昼食会を合わせて約１時間半行われた。冒頭、首相は「日本も米国と共に世界の平和と繁栄に貢献する」と強調。「『自由で開かれたインド太平洋』の進展に向け、さらに協力を進めたい」と呼び掛けた。

これに対し、トランプ氏は日本政府による防衛費の増額や米国製装備品の購入を評価。関税合意を踏まえ、日米間の貿易が今後拡大するとの見通しを示した。

トランプ氏は、同盟国に防衛力強化を求めている。会談で、首相は防衛費を国内総生産（ＧＤＰ）比２％に引き上げる目標を２年早め、今年度中に達成する意向を伝達。「国家安全保障戦略」など安保関連３文書を前倒しで改定する方針も説明したもようだ。

首脳会談に臨む高市早苗首相（右手前から３人目）とトランプ米大統領（左手前から３人目）＝２８日午前、東京・元赤坂の迎賓館（代表撮影）

日米首脳会談の歓迎行事で儀仗（ぎじょう）隊の栄誉礼を受けるトランプ米大統領（中央）。左は高市早苗首相＝２８日午前、東京・元赤坂の迎賓館（代表撮影）

署名式を終え、笑顔を見せるトランプ米大統領（左）と高市早苗首相＝２８日午前、東京・元赤坂の迎賓館（代表撮影）

日米首脳会談の歓迎行事で儀仗（ぎじょう）隊の栄誉礼を受けるトランプ米大統領（手前左）。同右は高市早苗首相＝２８日午前、東京・元赤坂の迎賓館（代表撮影）

