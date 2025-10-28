日米同盟「黄金時代つくりたい」＝米大統領に連携呼び掛け―高市首相

Newsfrom Japan

高市早苗首相は２８日、トランプ米大統領と会談し、日米同盟について「最も偉大な同盟になった」とした上で、「日米同盟の新たな黄金時代を大統領と共につくり上げたい」と強調した。

「世界の平和と安定へのトランプ氏のコミットを高く評価する」と伝達。「日本も米国と共に世界の平和と繁栄に貢献する」と表明し、「自由で開かれたインド太平洋の進展に向け日米で協力を進めたい」と呼び掛けた。

高市氏は「訪日を歓迎する。直接会えることを楽しみにしていた」と述べるとともに、「安倍晋三元首相に対する長きにわたる友情に感謝する」と伝えた。

トランプ氏は「われわれは最強の同盟国だ」と応じた。「日本を尊敬している。（日米）関係が強固になることを願っている」と強調。日本による防衛装備品の購入などに謝意を示し、日本企業が米国内で経済活動を行うことを歓迎した。

高市氏が日本初の女性首相となったことに祝意を伝え、「日本を助けられることがあれば、いつでも連絡してほしい。われわれはそばにいる」と述べた。

トランプ米大統領（左）を出迎え、握手を交わす高市早苗首相＝２８日午前、東京・元赤坂の迎賓館（代表撮影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]