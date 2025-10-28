トランプ氏「いつでも日本の力に」＝高市氏、安倍氏回顧で友好ムード

Newsfrom Japan

２８日の高市早苗首相とトランプ米大統領の会談は、友好的なムードで始まった。高市氏は「訪日を歓迎する。直接会えることを楽しみにしていた」と切り出すと、故安倍晋三首相とトランプ氏の蜜月関係に触れ、「長きにわたる友情に感謝する」と伝えた。トランプ氏も、安倍氏の「まな弟子」である高市氏を「日本のために私たちができることがあれば、何なりと言ってほしい」と気遣った。

高市氏は、東京・元赤坂の迎賓館でトランプ氏を出迎え、笑顔でがっちり握手。予定よりやや遅れて首脳会談の会場に到着すると、「トランプ氏の部屋で野球（米大リーグ）を見ていた。１対０で（大谷翔平選手らが所属する）ドジャースが勝っている」と冗談を飛ばした。

トランプ氏は冒頭発言で、安倍氏の死を「大変悲しく、ショックだった」と悼んだ。高市氏に対しても「彼（安倍氏）からあなたの素晴らしさをよく聞いていた」と持ち上げ、女性初の首相就任に「すごいことだ。おめでとう」と祝意を示した。

トランプ米大統領（左）を出迎え、握手を交わす高市早苗首相＝２８日午前、東京・元赤坂の迎賓館（代表撮影）

