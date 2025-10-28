山上被告、殺人罪認める＝「全て事実」、安倍氏銃撃初公判―奈良地裁

Newsfrom Japan

奈良市で２０２２年、参院選の応援演説中だった安倍晋三元首相を手製銃で殺害したとして、殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の初公判が２８日、奈良地裁（田中伸一裁判長）で開かれた。罪状認否で被告は「全て事実です。間違いありません」と述べ、殺人罪を認めた。弁護側は、銃刀法違反の発射罪について、手製銃は規制対象の「拳銃等」に該当しないとして無罪を主張した。

首相経験者が選挙中に銃撃され、社会に大きな衝撃を与えた事件は、刑の重さが主な争点となる。判決は来年１月２１日に言い渡される。

公判期日は予備日を含め１９回指定されており、２９日から証人尋問を実施。１１月２０日以降、５回の公判で被告人質問が行われ、１２月１８日に論告弁論を経て結審する予定。

起訴状によると、山上被告は２２年７月、奈良市で参院選の応援演説中だった安倍氏に向け、手製銃を２回発射。左右鎖骨下動脈損傷により失血死させたとされる。

安倍晋三元首相銃撃事件の初公判が開かれる奈良地裁の法廷＝２８日午前、奈良市（代表撮影）

初公判のため奈良地裁に入る山上徹也被告を乗せたとみられる車＝２８日午後、奈良市

初公判のため奈良地裁に向かう山上徹也被告を乗せたとみられる車（中央）＝２８日午後、奈良市

