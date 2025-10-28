武豊さんら招き園遊会＝両陛下と皇族方、分かれて歓談

Newsfrom Japan

天皇、皇后両陛下主催の秋の園遊会が２８日午後、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれた。各界の功績者ら約１５００人が出席し、両陛下と皇族方は二つのルートに分かれ、招待者に声を掛けて回られた。

天皇陛下は騎手の武豊さんを「競馬界の発展のために大変尽力なさって」とねぎらい、「テレビで拝見しています」と伝えた。

皇后さまは「特に印象に残られているレースは」と尋ね、武さんは昨秋の天皇賞での勝利と回答。皇后さまはかつて活躍したスペシャルウィークやディープインパクトの名前も挙げていた。

長女愛子さまは、武さんから競走馬は時速６０～７０キロで走ると聞くと「そのスピードであの姿勢で耐えられるのが信じられない」と驚いていた。

能登半島地震で被災した輪島塗の漆芸家で、重要無形文化財保持者（人間国宝）の山岸一男さんに陛下は「大変でいらっしゃいましたね」といたわった。皇后さまは「輪島塗、本当に美しい色ですね。復興をお祈りしています」と話した。

全日本ろうあ連盟の元理事長、石野富志三郎さんに、皇后さまは「手話を習いたい」と伝えた。石野さんが「ありがとう」の意味の手話を示すと、両陛下が実際に手話を使う場面もあった。

両陛下と皇族方は二つのルートに分かれた上で、さらに皇族方は二手に分かれ、飲食物が提供されたテントの前でそれぞれ招待者と歓談した。

秋の園遊会に臨まれる天皇、皇后両陛下と秋篠宮ご夫妻ら皇族方＝２８日午後、東京・元赤坂の赤坂御苑

秋の園遊会で騎手の武豊さん（左から２人目）と歓談される天皇、皇后両陛下＝２８日午後、東京・元赤坂（代表撮影）

秋の園遊会で輪島塗の漆芸家で重要無形文化財保持者（人間国宝）の山岸一男さん（中央左）と歓談される天皇、皇后両陛下＝２８日午後、東京・元赤坂（代表撮影）

秋の園遊会で招待者と歓談される天皇、皇后両陛下の長女愛子さま、秋篠宮家の次女佳子さま＝２８日午後、東京・元赤坂の赤坂御苑

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]