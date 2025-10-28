戦略的互恵関係を確認＝日中外相が電話会談

Newsfrom Japan

茂木敏充外相は２８日、中国の王毅共産党政治局員兼外相と約３０分間、電話会談した。日中両国の「戦略的互恵関係」を推進し、建設的かつ安定的な関係の構築を目指す方針を改めて確認。茂木氏は中国によるレアアース（希土類）の輸出規制に強い懸念を表明した。

高市政権の発足後、日中外相の協議は初めて。茂木氏は沖縄県・尖閣諸島を含む東シナ海での中国の威圧的な活動について深刻な懸念を伝達。拘束中の邦人の早期釈放、在留邦人の安全確保を求めた。日本産水産物の輸入再開も働き掛けた。

中国外務省によると、王氏は茂木氏の外相就任に祝意を示し、「新内閣の積極的なシグナルに注目している」と強調。「対中交流で『第一歩』を踏み出し、『最初のボタン』をうまく掛けるよう希望する」と述べた。

王氏は「歴史や台湾問題は両国関係の基礎であり基本的信義だ」とも指摘。高市政権の歴史認識や台湾を巡る姿勢をけん制した。

茂木敏充外相（写真左、ＡＦＰ時事）と中国の王毅共産党政治局員兼外相（ＥＰＡ時事）

