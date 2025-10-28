寿都町長に現職７選＝核ごみ「概要調査」に前向き―北海道

Newsfrom Japan

任期満了に伴う北海道寿都町長選が２８日投開票され、高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定に関わる「概要調査」移行に前向きな無所属現職の片岡春雄氏（７６）が、移行に反対する無所属新人で元町議の大串伸吾氏（４２）を破り、７選を果たした。

町は第１段階の「文献調査」を実施済みで、片岡氏は、次の段階となる概要調査への協力に伴う財政支援などで「人口が減る町を持続可能にする道筋を付ける」と主張。大串氏は核ごみを巡る議論が分断を招いているとして、町政刷新を訴えたが及ばなかった。

ボーリングで地層を調べる概要調査に進むには知事と市町村長双方の同意が必要で、町は国から意見照会を受けた場合、住民投票で賛否を問う方針だ。片岡氏は住民投票について「国からの話を待ってから実施する。焦ってやるつもりはない」と述べた。

北海道寿都町長選で７選を決め、万歳する片岡春雄氏（中央）＝２８日午後、同町

