走ることでＣＯ２削減＝マツダ、バイオ燃料の試作車公開―モビリティショー

Newsfrom Japan

マツダは２９日に報道公開された「ジャパンモビリティショー」で、車の排ガスから二酸化炭素（ＣＯ２）を回収する装置を披露した。ＣＯ２を含んだ外気を取り込んで、環境に優しいバイオ燃料を燃焼。発生した排ガスからＣＯ２を回収し、車を走行させることによってＣＯ２が減少する仕組みを目指すという。

ミドリムシなどを原料としたバイオ燃料を使用することで、ガソリン車に比べてＣＯ２の排出量を約９０％削減できる。さらに、ＣＯ２を吸着する金属を備えた回収装置「マツダモバイルカーボンキャプチャー」で、排ガスからＣＯ２を直接回収。さらに最大２０％の削減につなげる。

マツダはこの回収装置を搭載したスポーツクーペの試作車を公開。プラグインハイブリッド車で、モーターとエンジンの併用で航続距離８００キロを実現する。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]