関係人口増大に注力＝ＳＮＳ中傷「深刻な課題」―林総務相・新閣僚インタビュー

Newsfrom Japan

林芳正総務相は２９日、報道各社のインタビューに応じ、人口減少が進む地方の活性化に向け、特定の地域と継続的に関わる「関係人口」の増大に注力する考えを示した。ＳＮＳ上の中傷や誤情報拡散については「深刻な課題」と述べ、健全な利用環境整備に取り組むとした。

―地方の活性化にどう取り組むか。

さまざまな分野で担い手が不足し、特に医療、交通、教育といったサービスの維持やインフラ管理が困難という課題がある。関係人口の質的・量的な増大に向け力を入れて取り組む。

―関係人口を可視化する「ふるさと住民登録制度」の制度設計は。

農業ボランティアなど地域に関心を持っている人は結構いる。関わりを深めてもらうための基盤として、地域応援活動のパスポートになる仕組みでやっていきたい。

―市町村で人手不足が進む中、都道府県や国との役割分担を見直す必要性は。

行政サービスの提供を持続可能なものにするには、自治体間の広域連携、デジタル技術の活用を効果的に進めていくことが重要。まずは都道府県、市町村における課題解決に向けた議論を促したい。

―ＳＮＳの中傷や偽・誤情報を巡る問題への認識は。

国民生活や社会経済活動に重要な影響を及ぼし得る深刻な課題だ。ＳＮＳを健全に利用できる環境確保に向け、制度的な対応、幅広い世代のリテラシー向上、技術開発を総合的に進める。

インタビューに答える林芳正総務相＝２９日、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]