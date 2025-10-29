安倍氏銃撃「怒りと悲しみ」＝佐藤啓参院議員が証人出廷―山上被告第２回公判・奈良地裁

Newsfrom Japan

奈良市で２０２２年、安倍晋三元首相を手製銃で殺害したとして、殺人などの罪に問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第２回公判が２９日、奈良地裁（田中伸一裁判長）であった。銃撃現場にいた佐藤啓参院議員（４６）＝官房副長官＝が証人として出廷し、「怒りと悲しみが入り交じり、涙を流しながらその場にいた」と述べた。

安倍氏は参院選に出馬した佐藤氏の応援演説中に銃撃を受けた。佐藤氏は当時の状況について「体験したことのないような音が２回した」と話し、１回目の音を聞いて身をかがめ、２回目の銃撃後、地面に倒れた安倍氏に駆け寄ったと述べた。

「（安倍氏は）首の辺りから血を流し、目は開いていたが一見して厳しい状況だろうと思った。意識確認をするために『総理、総理』と大きな声で呼び掛けた」と振り返った。

現場には３００～５００人の聴衆が集まっていたが、「（多くの人が）力を合わせて何とか救命しようとした」と話した上で、搬送先の病院では昭恵夫人と共に遺体と対面し、「（夫人は）大変憔悴（しょうすい）していた」と語った。

応援のための安倍氏の奈良入りは異例の２度目で、前日に急きょ決まったという。応援演説中に銃撃されたことに「私のせいで安倍先生の命を失ってしまった。自責の念に堪えない」と述べ、「大変申し訳ない」と謝罪した。

山上被告に対しては、「言論を暴力によって封殺する行為で、民主主義に対する冒涜（ぼうとく）だ。許すことはできない」と非難した。同被告は時折目をつむり、表情を変えずに証言に聞き入っていた。

奈良地裁

