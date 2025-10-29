住友商事、ＳＣＳＫを完全子会社化＝８８２０億円で、ＡＩ事業を強化

Newsfrom Japan

住友商事は２９日、５０．６％を出資するＩＴサービス大手ＳＣＳＫにＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施し、完全子会社化すると発表した。買い付け価格は同日の終値４３３４円より約３割高い一株５７００円で、買収総額は約８８２０億円。ＳＣＳＫを取り込むことで経営効率を高め、人工知能（ＡＩ）事業の強化を狙う。

ＴＯＢは３０日から１２月１２日まで実施。成立すればＳＣＳＫの株式は上場廃止となる。ＳＣＳＫはＴＯＢへの賛同を表明した。

住友商事の上野真吾社長は東京都内で記者会見し、生成ＡＩの進化がさまざまな事業分野でビジネスの在り方を一変させていると指摘。「両社が互いに強みを持ち寄り、社会の変革をともにリードしたい」と述べた。会見に同席したＳＣＳＫの當麻隆昭社長は、事業環境の急速な変化に対応するため、完全子会社化を通じ「事業の構想・企画段階から参画することが必要だ」と説明した。

