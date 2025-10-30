警察、ライフル銃でクマ駆除＝緊急対策、１１月中旬取りまとめ―政府

Newsfrom Japan

政府は３０日、クマ被害対策に関する関係閣僚会議の初会合を首相官邸で開いた。議長の木原稔官房長官は警察に対し、ライフル銃を使用した駆除を早急に検討するよう要請。緊急の施策パッケージを１１月中旬までに取りまとめるよう関係省庁に指示した。

木原氏は記者会見で「警察において、クマに関する知識を習得し訓練した警察官の確保、装備・資器材の整備なども含め、ライフル銃を使用したクマの駆除について早急に対応していく」と述べた。政府関係者によると、警察のライフル銃による駆除は現行法で可能だが、前例はないという。

木原氏は会議でクマによる今年度の死者が過去最多の１２人に上ると説明。「被害が多様化、広域化しており、国民の安全・安心を脅かす深刻な事態だ」と語った。

小泉進次郎防衛相は、３０日に陸上自衛隊秋田駐屯地（秋田市）で箱わな運搬などの訓練を実施したと報告。石原宏高環境相は狩猟免許を持つ自治体職員「ガバメントハンター」を含む捕獲者の確保に向け「（今年度の）補正予算を活用した対応を進める」と表明した。

石原氏は、北海道に住むヒグマが約１万２０００頭、本州・四国に生息するツキノワグマが約４万２０００頭以上いると推定されると説明した。

クマが学校敷地内に出没するケースがあったことから、文部科学省は全国の教育委員会に対し、危機管理マニュアルを改定し、安全対策を強化するよう通知した。

政府は被害拡大を受け、従来の関係省庁連絡会議に総務省、文科省、防衛省も加え、閣僚会議に格上げした。

クマ被害対策に関する関係閣僚会議。右手前から３人目は木原稔官房長官＝３０日午後、首相官邸

