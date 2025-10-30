異業種参加で移動を豊かに＝「モビリティショー」開幕

Newsfrom Japan

国内最大の自動車ショー「ジャパンモビリティショー」が３０日、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開幕した。日本自動車工業会（自工会）の片山正則会長（いすゞ自動車会長）は開幕式で「移動をただの手段ではなく豊かさをもたらすものにしたい」と強調。その上で「異業種や若い世代などが知恵を出し合う『共創』が重要だ」と語った。

一般公開は３１日から１１月９日まで。過去最多の５００社・団体以上が参加し、新型車や技術を競い合う。

開幕式では、総裁を務める三笠宮家の瑶子さまが「日本の技術を世界に伝え、海外に負けないように取り組んでほしい」と述べられた。

この日は大手自動車のトップが愛車を紹介するイベントも開いた。トヨタ自動車の佐藤恒治社長は１９８８年製の初代「ＭＲ２」を披露。譲り受けてから１年かけて自ら整備したと語り、「手がかかるほど、いとおしい。子どもを育てるのと一緒だ」と笑顔を見せた。

「ジャパンモビリティショー」の開幕式であいさつする日本自動車工業会の片山正則会長＝３０日午後、東京都江東区

「ジャパンモビリティショー」のイベントで愛車について語り合うトヨタ自動車の佐藤恒治社長（右）とホンダの三部敏宏社長＝３０日午後、東京都江東区

