伊東市長が失職＝議会２度目の不信任―静岡
Newsfrom Japan社会
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
静岡県伊東市議会（定数２０）は３１日の臨時会で、学歴詐称が指摘される田久保真紀市長（５５）に対する２度目の不信任決議を可決した。地方自治法に基づき、田久保氏は同日付で失職し、５０日以内に市長選が行われる。１２月７日告示、１４日投開票が有力となっている。
再可決には、全議員の３分の２以上が出席し、過半数が賛成することが必要。採決には全２０議員が出席し、１９人が賛成した。
田久保氏は記者団に「議会の決定として粛々と受け止めさせていただきたい」と述べた上で、失職に伴う市長選について「支援者とよく相談しながら決めていきたい。現時点では明言は避けたい」と語った。
田久保氏は最終学歴を東洋大卒業としていたが、実際は除籍されていたと７月に発表した。疑惑を調べてきた市議会調査特別委員会（百条委員会）に出頭した際は「６月２８日に初めて除籍と知った」と証言したが、市議会はこれを偽証と判断。９月１日、不信任決議を全会一致で可決した。田久保氏は反発し、同１０日に市議会を解散した。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]