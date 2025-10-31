広島、福岡高裁は「違憲状態」＝参院選「１票の格差」訴訟

Newsfrom Japan

「１票の格差」が最大３．１３倍だった７月の参院選は投票価値の平等に反し違憲だとして、三竿径彦弁護士らのグループが選挙無効を求めた訴訟の判決で、広島高裁は３１日、「違憲状態」と判断した。升永英俊弁護士らのグループが起こした訴訟でも、福岡高裁が同日、「違憲状態」と判断。いずれも選挙無効請求は棄却した。

最高裁が合憲とした２０２２年の前回参院選から制度の見直しはなく、格差が最大３．０３倍からやや拡大したことの評価が焦点だった。

広島高裁の末永雅之裁判長は「格差が有意な拡大傾向にあることは否定し難い」と指摘。１５年の公選法改正後も格差が３倍程度の選挙区が多く残っており、「都道府県単位を基本とする現在の選挙制度を今後も維持することに客観的合理性があると言うことは困難」と述べた。

福岡高裁の松田典浩裁判長は、格差拡大について「（国会の）是正に対する熱意の低下が明らかにうかがわれる」と指摘。選挙区を統合する合区などの対応は「応急処置にすぎない」と述べた。

一方で、末永裁判長は前回参院選から極端に格差が拡大したとまでは言えないとし、松田裁判長は是正のための十分な期間が経過したとは認められないとして、いずれも違憲状態にとどめた。

広島高裁判決後に記者会見した原告の石井誠一郎弁護士は、判決が現行の選挙制度に言及したことについて「一定の評価をしたい」と話した。

「１票の格差」を巡っては、全国１４の高裁・支部に計１６件の訴訟が起こされた。両高裁の判決で「違憲状態」は３件、「合憲」が４件となった。

福岡高裁の判決後、「違憲状態」などと書かれた紙を掲げる升永英俊弁護士（中央）ら＝３１日午後、福岡市中央区

広島高裁＝広島市中区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]