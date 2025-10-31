医療データ活用、国民で議論を＝松本デジタル相・新閣僚インタビュー

Newsfrom Japan

松本尚デジタル相は３１日、報道各社のインタビューに応じ、医療データの創薬などへの利活用に向けて「国民全体で議論するべき話だ」との考えを示した。主なやりとりは次の通り。

―医療データ利活用の促進に必要なことは。

日本が創薬の力を取り戻せれば、大きな国益が生まれる。医師としてももどかしい思いをたくさん経験し、できれば医療データ利用のハードルを下げたいが、個人情報保護もないがしろにしてはいけない。国民全体で議論するべき話だ。

―デジタル赤字をどう考える。

日本人としては悔しい話だ。デジタル化が進んでおらず、コロナ禍の時に相当国益を損なった部分もあるだろう。デジタル庁としては国産のクラウドや大規模言語モデル（ＬＬＭ）を活用するところから赤字解消を進めたい。

―デジタル社会への理解をどう促進する。

デジタル化することに国民の不安やためらいがあり、マイナンバーカードでもこうした不安が誤った認識を広げてしまった。一つひとつ解きほぐすよう、説明していかなければならない。

インタビューに応じる松本尚デジタル相＝３１日午後、東京都千代田区

