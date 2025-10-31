２６年前の主婦殺害、６９歳女逮捕＝前日に出頭、容疑認める―現場血痕とＤＮＡ型一致・愛知県警

Newsfrom Japan

１９９９年に名古屋市西区のアパートで主婦高羽奈美子さん＝当時（３２）＝が殺害された事件で、愛知県警は３１日、殺人容疑で、同市港区東海通、アルバイト安福久美子容疑者（６９）を逮捕した。県警によると、安福容疑者は３０日に出頭し、現場で採取された容疑者のものとみられる血痕のＤＮＡ型が一致した。調べに対し、「合っています」と容疑を認めているという。

逮捕容疑は９９年１１月１３日、西区稲生町のアパート２階一室で、高羽さんの首などを刃物で複数回刺し、殺害した疑い。死因は失血死だった。

県警によると、安福容疑者は１０月３０日午後、西署に１人で出頭した。同容疑者からＤＮＡ鑑定の対照試料を採取して調べた結果、現場の血痕と型が一致。翌３１日に改めて任意同行を求め、夕方に逮捕した。

これまでの県警の調べで、事件は昼ごろに起きたとみられている。午後２時ごろ、玄関から約３メートル入った廊下にうつぶせの状態で倒れている高羽さんをアパート所有者が発見し、１１９番した。高羽さんの両手には身を守る際にできたとみられる傷があり、大量の血痕が居間や洗面所などに残っていた。

当時、室内には２歳だった長男もいたが、無事だった。

愛知県警西署に集まる報道陣ら＝３１日夜、名古屋市西区

愛知県警本部＝名古屋市中区

愛知県警西署捜査本部が公開していた、名古屋市西区で起きた主婦殺害事件の現場付近で目撃された女の似顔絵＝２０２０年２月（同県警提供）

