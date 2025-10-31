個人情報の流出確認＝ハッカー集団が犯行声明―アスクル障害

Newsfrom Japan

サイバー攻撃によるシステム障害を巡り、アスクルは３１日、顧客の氏名やメールアドレスなどの個人情報の流出を確認したと発表した。情報を悪用した被害の発生は確認されていないが、対象者には今後詐欺メールなどが送られる懸念があるという。同社は対象者に個別に連絡して謝罪するとともに、不審なメールを開かないよう注意を呼び掛けている。

この問題では「ＲａｎｓｏｍＨｏｕｓｅ（ランサムハウス）」を名乗るロシア系ハッカー集団が同日までにネット上で犯行声明を出した。情報セキュリティー会社Ｓ＆Ｊによると、声明はアスクルから１．１テラバイトに相当するデータを盗んだと主張し、顧客情報などがダウンロード可能な状態になっていた。Ｓ＆Ｊの三輪信雄社長は「企業側のダメージが大きい情報に絞って公開しており、綿密に計画されている」と分析する。

アスクルの看板

