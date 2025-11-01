パグウォッシュ会議開幕＝「被爆８０年、今こそ核軍縮を」―世界から科学者集う・広島

Newsfrom Japan

核兵器廃絶などを目指して世界の科学者らが集まって話し合う国際会議「パグウォッシュ会議」の第６３回世界大会が１日、広島市で開幕した。約４０カ国・地域から約１９０人が参加する。

今大会のテーマは「被爆から８０年―今こそ平和、対話と核軍縮を」。会期中、核軍縮や中東の安全保障などについて意見を交わし、最終日の５日に「広島宣言」を発表する。

同会議のフセイン・シャハリスタニ会長は開会式で、「核兵器はまだ存在し、間違った使い方をするリスクも増えている。議論を通じて軍縮の新しい道筋を見いだし、対話の新しい枠組みを築いていきましょう」とあいさつした。

１日のセッションでは、昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）の田中熙巳代表委員（９３）や、被爆者の小倉桂子さん（８８）も登壇する。

開会式に先立ち、シャハリスタニ会長らは同日午前、広島市中区の平和記念公園にある原爆死没者慰霊碑に献花。その後、平和記念資料館（原爆資料館）を視察した。

原爆死没者慰霊碑に献花するパグウォッシュ会議のシャハリスタニ会長（左から２人目）とホールバーグ事務総長（左端）＝１日午前、広島市中区

