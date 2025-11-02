脚本家宮藤さんに紫綬＝秋の褒章、７６２人・団体受章

Newsfrom Japan

政府は２日付で、２０２５年秋の褒章受章者を発表した。受章するのは７３８人（うち女性１３６人）と２４団体。学術、スポーツ、芸術文化などの分野で優れた業績を挙げた人が対象となる紫綬褒章には、脚本家の宮藤官九郎（本名・宮藤俊一郎）さん（５５）や映画監督の阪本順治さん（６７）ら１７人（同２人）が選ばれた。３日に発令される。

宮藤さんは「クドカン」の愛称で知られ、２００１年公開の映画「ＧＯ」で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞。社会現象となった１３年放送のＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」など多くのヒット作を手掛けた。阪本さんは映画「顔」で日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した。

学術界からは数学者で京都大教授の緒方芳子さん（４９）らが紫綬褒章に選出された。

農業や商工業に精励した人を対象とする黄綬褒章は、騎手として４０年近く活躍する横山典弘さん（５７）ら２５７人（同１５人）に贈られる。

宮藤官九郎さん

阪本順治さん

