ドラクエ堀井さんに小綬章＝ゲーム作家初―桐花大綬章は尾辻元参院議長ら

Newsfrom Japan

政府は３日付で、秋の叙勲受章者３９６３人を発表した。「ドラゴンクエスト」シリーズで知られるゲームデザイナーの堀井雄二さん（７１）や、「マジンガーＺ」「キューティーハニー」などの人気作を手掛けた漫画家の永井豪（本名・永井潔）さん（８０）らに旭日小綬章が贈られる。ゲーム作家の受章は初めて。桐花大綬章は尾辻秀久元参院議長（８５）、戸倉三郎元最高裁長官（７１）の２人が受け取る。

女性の受章者は４２７人で、全体の１０．８％だった。小説「玩具」で１９６５年に芥川賞を受賞した津村節子（本名・吉村節子）さん（９７）が旭日中綬章に、教育学者の佐藤一子東京大名誉教授（８１）が瑞宝中綬章に選出された。

旭日大綬章には蒲島郁夫元熊本県知事（７８）、山本拓（本名・高市拓）元農林水産副大臣（７３）、竹中平蔵元総務相（７４）、前田晃伸元みずほフィナンシャルグループ社長（８０）ら６人、瑞宝大綬章には古谷一之元公正取引委員会委員長（７０）、武藤敏郎元財務次官（８２）ら３人が選ばれた。

外国人叙勲は５３カ国・地域から１０４人が受章する。ベトナムのグエン・タン・ズン元首相（７５）や台北駐日経済文化代表処の謝長廷・元代表（７９）らが旭日大綬章に決まった。

受章者の内訳は、桐花、旭日、瑞宝各章を合わせ、大綬章１１人、重光章４７人、中綬章３２６人、小綬章８５４人、双光章１５００人、単光章１２２５人。大綬章の親授式と重光章の伝達式は１１日に皇居で行われる。

堀井雄二さん（ゲームデザイナー）

永井豪さん（漫画家）

尾辻秀久元参院議長

戸倉三郎元最高裁長官

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]