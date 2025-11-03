皇居で文化勲章親授式＝王貞治さん「本当に光栄」―ノーベル賞北川さんらも

Newsfrom Japan

文化の日の３日、皇居・宮殿で文化勲章親授式が行われた。元プロ野球選手・監督で現ソフトバンク球団会長の王貞治さん（８５）、ノーベル化学賞受賞が決まった京都大特別教授の北川進さん（７４）ら８人が出席し、天皇陛下が勲章を手渡された。

陛下は受章者に「長年努力を重ね、大きな業績を収め、文化の向上に尽くされてきたことを誠に喜ばしく思います」と述べた。

他の受章者は、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さん（８１）＝本名片岡孝夫▽心臓血管外科学の川島康生さん（９５）▽民俗学の小松和彦さん（７８）▽ファッションデザイナーのコシノジュンコさん（８６）＝本名鈴木順子▽美術評論の辻惟雄さん（９３）▽有機合成化学の山本尚さん（８２）。

受章者８人は式後、宮内庁で記者会見した。野球界では６月に亡くなった長嶋茂雄さんに続く受章となった王さんは「本当に光栄」と述べた。米大リーグ・ワールドシリーズでのドジャースの連覇を「われわれ日本人にとっても素晴らしい試合だった」とたたえ、「他のスポーツも随分出てきているので、野球をもう一度、日本のトップスポーツにするべく、みんなで力を合わせていきたい。この受章がすごく私自身の背中も押してくれると思うので、頑張っていきたい」と抱負を語った。

山本さんは「やっとこれで一人前の研究者になったという気がします」と述べ、北川さんは「（化学の）大先輩でもある山本先生と一緒に頂け、大学の先輩でもありますので、非常に光栄に思っています」と話した。

文化勲章親授式で、天皇陛下から勲章を受ける元プロ野球選手・監督で現ソフトバンク球団会長の王貞治さん＝３日午前、皇居・宮殿「松の間」（代表撮影）

文化勲章親授式を終え、記者会見する元プロ野球選手・監督で現ソフトバンク球団会長の王貞治さん（右）＝３日、宮内庁

文化勲章親授式を終え、記念写真に納まる（左から）小松和彦さん、山本尚さん、コシノジュンコさん、川島康生さん、辻惟雄さん、王貞治さん、片岡仁左衛門さん、北川進さん＝３日午前、皇居・宮殿東庭

