クマ撃退スプレー開発＝徳島の企業、国産珍しく―名前は「一目散」、コンセプトは「共存」

クマによる死者数が過去最悪を記録する中、徳島県阿南市の企業が撃退スプレーを開発した。自社が得意とするトウガラシ成分を活用し、コンセプトは「クマと人との共存」。スプレーは海外製が多く出回り、国産は珍しい。売れ行きは好調といい、開発担当者は「市場にはさまざまな製品があるが、効果のある製品を選んでほしい」と話す。

開発したのは、動物用医薬品などを製造するバイオ科学（同市）の奥谷陽・東京事務所企画営業部本部長（４０）。アウトドア好きなことからクマ被害に関心を持ち、自社が手掛けるトウガラシ製品の知見を生かした国産スプレーの開発を思い立った。書籍を購入するなどして生態への理解を深め、トウガラシに含まれる辛味成分「カプサイシン」を配合したスプレーの試作を繰り返した。

大学と共同研究し、実証実験も実施。スプレーを浴びたヒグマが走って逃げ、鼻水を垂らしながら顔を拭うなど、既製品と同等の効果が確認できた。約３年の研究開発期間を経て、「熊一目散」と名付けて５月に販売を開始。ホームセンターやアウトドア用品店などで販売し、インターネットからも購入できる。売れ行きは「作った分はほぼ注文を頂いている」（奥谷さん）という。

海外製のスプレーは１本当たり１万～２万円台が主流だが、「熊一目散」は税込みで９９００円、ホルダー付きでも同１万４０８０円に抑えた。練習用スプレー（同３８５０円）も販売する。

スプレーの噴射距離は最大１０メートル。クマが走りながら向かってくる場合は、自身が風上に立ち、スプレーで「Ｓ字を大きく描き、煙幕をつくるイメージで使ってほしい」と奥谷さん。ゆっくり近づいてくる場合は、５メートルほどの距離を保ち、クマの顔面を目掛けて噴射すると効果的という。

スプレーはクマを単に撃退するのではなく、山に逃げさせることで人との共存を図るよう考えられた。奥谷さんは「クマと人が適切な距離を取るためのツールになれば」と話している。

クマ撃退スプレー「熊一目散」（右）。左は練習用スプレー＝１０月１５日、徳島県阿南市

クマ撃退スプレー「熊一目散」を開発したバイオ科学の奥谷陽さん＝１０月１５日、徳島県阿南市

