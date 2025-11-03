葛飾北斎の生涯、オペラに＝来年２月、スコットランドで初公演

Newsfrom Japan

【ロンドン時事】江戸後期の浮世絵師、葛飾北斎の生涯に光を当てた新作オペラ「Ｔｈｅ Ｇｒｅａｔ Ｗａｖｅ（ザ・グレート・ウエーブ）」の世界初公演が来年２月、英北部スコットランドで行われる。ロンドン在住の現代音楽作曲家・藤倉大氏が手掛けた最新作で、英スコティッシュ・オペラとの共同制作。時事通信のインタビューに応じた藤倉氏は「北斎の生き方や精神から勇気を受け取ってもらえたらうれしい」と語った。

「何があっても負けずに突き進む、超ポジティブな人」。藤倉氏は北斎をそう評する。「芸術は年齢を重ねるほど良い作品が生まれる」と信じ、最晩年まで精力的に活動し続けた北斎。その生きざまを描くことで、「高齢でも前向きに取り組もうという勇気」を伝えたかったと語る。

これまでの作品は小説を題材にしてきたため、「実在した人物を描くことは挑戦だった」。長く親交のある脚本家ハリー・ロス氏とは、２０２０年のオペラ作品「アルマゲドンの夢」に続くタッグ。北斎の波瀾（はらん）万丈な人生を娘・応為との関係越しに描写し、北斎を知らない人にも親しみやすいよう工夫した。

藤倉氏は幼少期から作曲に取り組み、１５歳で単身渡英。映画「蜜蜂と遠雷」（１９年）では劇中曲を作曲するなど、活動は多岐にわたる。中でも、オペラは「心情の揺れを全て音楽で表すことができる」と創作への意欲は強い。次作の構想も頭にある。

インタビューに応じる現代音楽作曲家の藤倉大氏＝１０月６日、ロンドン

