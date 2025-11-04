任天堂、売上高２兆円超＝「スイッチ２」も上方修正―２６年３月期

Newsfrom Japan

任天堂は４日、２０２６年３月期の連結業績予想を上方修正し、売上高は２兆２５００億円（従来予想は１兆９０００億円）と初めて２兆円を超える見通しだ。６月に発売した新型家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」が好調で、今期のスイッチ２の販売台数も１９００万台（同１５００万台）に上振れする。

営業利益は３７００億円（同３２００億円）、純利益は３５００億円（同３０００億円）の見込み。オンラインで記者会見した古川俊太郎社長は、スイッチ２について「過去のゲーム専用機の出足と比較しても非常に良いスタートを切れた」と強調。年末商戦に向け、国内外でさらなる販売の上積みを目指す方針を示した。

また、同日発表した２５年９月中間連結業績は、売上高が前年同期比２倍超の１兆９９５億円と、中間決算として初の１兆円台に乗せた。純利益は８３．１％増の１９８９億円と大幅増益となった。

任天堂の「ニンテンドースイッチ２」

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]