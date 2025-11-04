１０月の国内新車販売、１．８％減＝日産、マツダが２割超マイナス

Newsfrom Japan

１０月の新車販売台数は、前年同月比１．８％減の３９万５１８９台と４カ月連続のマイナスだった。新車の投入が少なく、８社中６社が前年同月の水準を下回った。経営再建中の日産自動車は２割を超すマイナス、マツダも大きく落ち込んだ。

日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）が４日発表した。

このうち、普通乗用車や貨物車は、前年に新モデルが多数投入された反動で４．３％減の２４万７８８３台。日産が２８．８％減、マツダは３１．２％減と苦戦した。一方、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）の新型「クロスビー」が好調だったスズキは５１．４％増だった。

オランダの中国系半導体メーカーを巡る部品供給の混乱が続いており、自販連は「来月からは影響が及ぶ可能性も否定できない」と話している。

軽は２．９％増の１４万７３０６台で、４カ月ぶりのプラス。ダイハツが３０．２％増で、新型「ムーヴ」がけん引した。

