株高追い風、３社が増益＝証券大手の中間決算

Newsfrom Japan

野村ホールディングス（ＨＤ）など証券大手４社の２０２５年９月中間連結決算が４日、出そろった。株高を追い風に野村ＨＤなど３社が増益となった。各社はリテールビジネスで、顧客から預かる資産額に応じ手数料を得る「資産管理型ビジネス」に注力しており、預かり資産の増加が奏功した。

野村ＨＤは増収増益。法人部門は株式関連のデリバティブ（金融派生商品）が好調で業績をけん引した。また預かり資産の増加に加え、株取引の手数料も堅調に推移した。森内博之財務統括責任者は「長期分散投資の流れは継続している。株価に一喜一憂せず、一人ひとりに寄り添った資産管理サービスを提供していく」と話した。

大和証券グループ本社も増収増益。預かり資産残高に応じて受け取る手数料が大幅に拡大した。吉田光太郎常務執行役は「利益構造の安定性が高まっている」と分析した。

ＳＭＢＣ日興証券は、金利上昇によるトレーディング損益の落ち込みなどで減収。ただ株式投信や投資一任契約の残高が増加したほか、Ｍ＆Ａ（合併・買収）関連業務も堅調で増益を確保した。

三菱ＵＦＪ証券ホールディングスは減収減益。投資銀行部門で国内外の社債の引き受けが好調に推移したものの、トランプ米政権による高関税政策への不透明感から、４～６月期に株式投信の販売が落ち込んだことが響いた。

東証の株価を表示する大型ディスプレー＝１０月３１日、東京都中央区（ＡＦＰ時事）

