トヨタ、通期純利益２兆９３００億円へ＝上方修正、関税下も北米ＨＶ好調

トヨタ自動車は５日、２０２６年３月期連結業績予想（国際会計基準）について、純利益を２兆９３００億円（従来予想２兆６６００億円）に上方修正した。トランプ米政権の高関税が負担となる中でも、北米市場でハイブリッド車（ＨＶ）が好調を維持。国内販売も堅調に推移しているため。営業利益も３兆４０００億円に上方修正した。

トランプ関税の影響額は、営業利益ベースで１兆４５００億円の見通し。為替変動や原材料価格の上昇によるマイナス影響が従来予想から縮小するほか、コスト削減や販売車種構成の見直しなどにより、約９０００億円の利益改善効果を見込んだ。

２６年３月期のグループ世界販売台数の見通しを１１３０万台（同１１２０万台）に小幅上方修正した。近健太執行役員は会見で「北米では需要が強い。まだまだ強い状況が続く」との見通しを示した。

トヨタ自動車の社旗

決算に関する記者会見で質問に答えるトヨタ自動車の近健太執行役員（右）＝５日午後、東京都港区

決算に関する記者会見で質問に答えるトヨタ自動車の近健太執行役員＝５日午後、東京都港区

