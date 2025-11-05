東京株、１２８４円安＝ＡＩ相場に過熱感、一時５万円割れ

Newsfrom Japan

５日の東京株式市場は、人工知能（ＡＩ）関連銘柄が主導する最近の急上昇による過熱感から売りが優勢になった。日経平均株価は一時前日比２４００円超値下がりするなど急落し、５万円の大台を下回る場面もあった。終値は１２８４円９３銭安の５万０２１２円２７銭。

４日の米国市場では、ゴールドマン・サックスなど複数の大手金融機関の経営トップが株価下落の可能性に言及したことなどで、ハイテク株が大幅下落。５日の東京市場でも、ソフトバンクグループ、アドバンテストはじめ最近の日経平均の急上昇を支えてきたＡＩ・半導体関連銘柄の売りが膨らんだ。

日経平均は１０月１カ月で７４７８円（１７％）上昇。過去２００営業日の平均を２０％超上回り続けるなど「スピード違反状態だった」（大手証券）と指摘する声も強い。このため、５日の下落について、市場では「自然なスピード調整」（同）といった見方が多かった。

日経平均株価の終値を示すモニター＝５日午後、東京都中央区

