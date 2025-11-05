日鉄、通期赤字６００億円に拡大＝ＵＳスチール買収効果ゼロ

Newsfrom Japan

日本製鉄は５日、２０２６年３月期の連結純損益予想（国際会計基準）を６００億円の赤字（従来予想は４００億円の赤字）に下方修正した。６月に買収した米鉄鋼大手ＵＳスチールの収益が悪化し、日鉄の利益を押し上げる効果を当初見積もった８００億円からゼロに引き下げたことが響いた。

森高弘副会長はＵＳスチールの業績が落ち込んだ理由として、「トランプ関税」に伴う北米の需要減少や市況低迷を挙げた。その上で、「ＵＳスチールの収益体質は脆弱（ぜいじゃく）で、投資実行が有効な収益対策だ」と強調した。ＵＳスチールは４日、設備投資に総額１４０億ドル（約２兆１５００億円）を投じる中長期計画を公表した。

９月中間決算は、純損益が１１３３億円の赤字（前年同期は２４３３億円の黒字）だった。ＵＳスチール買収に伴い、競争法上の懸念を払拭するために欧州大手との米合弁事業を解消し、巨額の事業再編損失を計上したことが主因。ただ、赤字幅は従来予想の１７００億円から縮小した。

日本製鉄本社が入るビル＝東京都千代田区（ＡＦＰ時事）

