スルメイカ漁獲枠、再拡大案を了承＝１８００トン増―水産庁審議会

Newsfrom Japan

水産庁は５日に開いた水産政策審議会（農林水産相の諮問機関）の分科会で、スルメイカの年間漁獲枠を１８００トン拡大する案を示し、了承された。想定を上回る豊漁を受け、現在の２万５８００トンから２万７６００トンに引き上げる。先週、操業停止命令を出した小型船も増枠するが、既に漁獲量が上回っており、再開は認められない。

スルメイカは近年不漁が続き、資源管理の観点から今年度は漁獲枠を１万９２００トンと、前年度より６万トン減らした。漁期に入ると予測よりも漁獲状況が良好で、９月に６６００トン拡大したが、これから最盛期を迎える北海道などから再拡大を求める声が上がっていた。

調整用に国が設けていた「留保枠」のうち１２００トンを振り替え、漁法別の漁獲枠は小型船を４９００トンから５７５７トンに、沖合底引き網を６５００トンから７２９６トンに拡大する。道府県別は北海道を２６００トンから２９９８トンに、富山県を７００トンから９１５トンに増やす。

スルメイカの漁獲枠拡大を議論する水産政策審議会の分科会＝５日午後、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]