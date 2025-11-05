最高賞は「パレスチナ３６」＝女優賞に福地さん、河瀬さん―東京国際映画祭

Newsfrom Japan

第３８回東京国際映画祭の閉幕式が５日、東京都内で開かれ、コンペティション部門の最高賞（東京グランプリ）は、英国委任統治時代のパレスチナを描いたアンマリー・ジャシル監督の「パレスチナ３６」に決まった。最優秀女優賞は「恒星の向こう側」（中川龍太郎監督）で主演した福地桃子さんと、その母親役を演じた映画監督の河瀬直美さんが受賞した。

カルロ・シャトリアン審査委員長は、最高賞の選考理由を「（パレスチナ問題の）過去を掘り下げている点、そして芸術的な価値を作品に見いだした」と語った。

その他の主な各賞は次の通り。審査委員特別賞＝「私たちは森の果実」（リティ・パン監督）▽最優秀監督賞＝アレッシオ・リゴ・デ・リーギ、マッテオ・ゾッピス（「裏か表か？」）、チャン・リュル（「春の木」）▽同男優賞＝ワン・チュアンジュン（「春の木」）▽同芸術貢献賞＝「マザー」（テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ監督）▽観客賞＝「金髪」（坂下雄一郎監督）。

第３８回東京国際映画祭のコンペティション部門で「パレスチナ３６」が最高賞（東京グランプリ）を受賞し、トロフィーを手に喜ぶ出演俳優のワーディ・エイラブーニさん＝５日午後、東京都千代田区

第３８回東京国際映画祭で最優秀女優賞を受賞した、映画「恒星の向こう側」の福地桃子さん（左）と河瀬直美さん＝５日午後、東京都千代田区

