特殊詐欺グループトップら７人逮捕＝５００件、被害２２億円超か―警視庁

「口座が不正に利用されている」とうその電話をかけ、現金をだまし取ったなどとして、警視庁国際犯罪対策課は６日までに、詐欺容疑などで、特殊詐欺グループのトップで無職高橋宗正容疑者（４０）＝東京都中央区晴海＝ら男７人を逮捕した。同課は認否を明らかにしていない。

ほかに逮捕されたのは、いずれも職業不詳で指示や詐取金の運搬をしていた大美賀元（４１）＝千葉市中央区新田町、岸波太地（４６）＝千葉県市川市菅野＝両容疑者ら。

同課によると、グループは２０２３年２月～２５年１１月、埼玉県など１都３県で発生した少なくとも５００件の特殊詐欺事件に関与し、被害額は２２億円を超えるとみられる。これまでに受け子や出し子、現金回収役など計２９人を詐欺容疑などで逮捕しており、同課は詐取金が暴力団に流れたとみて、実態解明を進める。

逮捕容疑は２４年１１月８日ごろ、埼玉県新座市の８０代女性に、銀行協会職員に成り済まして「あなたの口座から他の口座に現金が送金されている」とうその電話をかけ、キャッシュカード４枚を受け取り、現金４００万円をだまし取るなどした疑い。

グループは、ＳＮＳを通じてメンバーを募集。受け子や出し子を「ファースト」、現金運搬役を「セカンド」、指示や回収役を「サード」、トップの高橋容疑者を「アンカー」と呼び、秘匿性の高い通信アプリで連絡を取り合っていた。

警視庁本部＝東京都千代田区

