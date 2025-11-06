タイ人の１２歳少女働かせる＝容疑でマッサージ店経営者逮捕―母と入国、人身取引か・警視庁

Newsfrom Japan

東京都文京区にある個室マッサージ店で、タイ国籍の少女（１２）を働かせたとして、警視庁保安課は６日までに、労働基準法違反（最低年齢）容疑で、経営者の細野正之容疑者（５１）＝東京都調布市飛田給＝を逮捕した。認否は明らかにしていない。

同課によると、少女はタイ北部出身で妹や祖父母と暮らしていたが、６月下旬に母親と来日。そのまま店に到着すると、翌日には母親は姿を消した。日本語が話せず、店の台所付近で寝泊まりしながら、訪れた客への性的サービスをさせられていたといい、同課は性的搾取を目的とした人身取引事案とみて、ブローカーなどの組織が背後にいないか実態解明を進める。

逮捕容疑は６～７月、文京区湯島のマッサージ店で、１５歳未満の少女を雇い、働かせた疑い。

少女は来日当日、店で母親から性的サービスのやり方を教えられていた。約１カ月間で６０人ほどの客を相手にし、売り上げは６０万円以上あったという。売り上げは母親の関係者名義の口座に送金されていた。店を辞めた８月以降も母親の紹介で他県で性的マッサージなどをしていた。

９月に、少女が東京出入国在留管理局に助けを求め発覚。現在は保護され、「妹や祖父母に会いたい。タイに帰って中学校に行きたい」などと話しているという。

警視庁本部＝東京都千代田区

