自維、合意実現へ５協議体＝副首都など、来週スタート

自民党と日本維新の会は６日、「副首都」構想の実現や衆院議員定数の削減など連立政権樹立の合意事項の履行に向け、与党実務者協議会の初会合を国会内で開いた。５分野で協議体を設け、それぞれ来週中に議論を始めることを確認した。

協議体を設置するのは(1)政治資金(2)選挙制度(3)憲法改正条文起草(4)社会保障制度改革(5)統治機構改革―の各分野。副首都は統治機構の協議体で扱う。議論が停滞しないよう全体の進行管理に当たるのが実務者協議会で、自民の井上信治、維新の金村龍那両幹事長代理が代表に就いた。

井上氏は「一つ一つ政策実現に努力していきたい」と強調。金村氏は「この協議会の中でしっかり信頼をつくることが安定した政権運営につながる」と述べた。維新の斎藤アレックス政調会長もこれに先立つ与党政策責任者会議で、「改革していくという新たな連立政権の姿勢を有権者、国民に示す」と訴えた。

与党実務者協議会に臨む自民党の井上信治幹事長代理（中央右）と日本維新の会の金村龍那幹事長代理（同左）＝６日午後、国会内

