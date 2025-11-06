日産、２２１９億円の赤字＝５期ぶり、販売不振続く―２５年９月中間

Newsfrom Japan

経営再建中の日産自動車は６日、２０２５年９月中間連結決算で、純損益が２２１９億２１００万円の赤字（前年同期は１９２億２３００万円の黒字）になったと発表した。赤字転落は、中間決算としては５期ぶり。トランプ米政権の高関税政策が利益を圧迫。国内や米国での販売不振も続いている。

本業のもうけを示す営業損益は、２７６億５３００万円の赤字（同３２９億８００万円の黒字）。米関税負担が、営業損益を１４９７億円押し下げた。売上高は、前年同期比６．８％減の５兆５７８６億円だった。

会見したイバン・エスピノーサ社長は、新型電気自動車（ＥＶ）「リーフ」などの新型車発売やコスト構造の改善などに触れ、「着実に回復に向かって歩んでいる。成長に向けた態勢が整っている」と自信を示した。

上半期の世界販売台数は１４８万台となり、前年同期から７．３％減少した。北米では約２％増加したものの、国内と中国では２桁％の減少。欧州も約８％減少した。

２６年３月期連結業績予想は、売上高が前期比７．４％減の１１兆７０００億円、営業損益は２７５０億円の赤字とする従来計画を据え置いた。米関税の営業損益への影響額は通期で２７５０億円を見込んでおり、エスピノーサ氏は「米関税影響を除けば、損益が均衡する」と説明した。

２０２５年９月中間連結決算発表会見で発言する日産自動車のエスピノーサ社長＝６日午後、横浜市西区

