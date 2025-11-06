ガザ停戦も「戦争終わっていない」＝ＵＮＲＷＡ清田局長、支援継続訴え

Newsfrom Japan

国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）の清田明宏保健局長は６日、イスラエルとイスラム組織ハマスが和平案の「第１段階」で合意したパレスチナ自治区ガザの現状について、子どもたちの栄養失調が続いているなどとして「戦争は終わっていない」と強調した。東京都内の日本記者クラブで記者会見した。

１０月の合意で停戦が発効したものの、清田氏によれば、ガザでは依然として約１００カ所の避難所に７万５０００人が避難。物資は少しずつ搬入されるようになったが「価格が高く、一般人には買えない」水準で、清潔な水や燃料、医薬品が「到底足りない」ままだという。

イスラエルでは、ＵＮＲＷＡの活動を禁止する法律が成立し、清田氏ら国際職員は今年１月からガザに入ることができなくなった。物資搬入も提携先に頼らざるを得ず、隣国ヨルダンには多量の支援品が積まれたままになっているとして「悔しい思いをしている」と語った。

こうした状況に対し、国際司法裁判所（ＩＣＪ）が１０月、イスラエルはＵＮＲＷＡなど国際機関の救援活動を妨げてはならないとの勧告的意見を出したことについては「ほっとした」と述べた。日本政府には資金拠出の継続を訴えた。

記者会見する国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）の清田明宏保健局長＝６日午後、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]