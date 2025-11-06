被告手製銃「殺傷能力あった」＝鑑定した研究員証言―安倍元首相銃撃公判・奈良地裁

Newsfrom Japan

安倍晋三元首相銃撃事件で、殺人などの罪に問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第６回公判が６日、奈良地裁（田中伸一裁判長）で開かれた。被告の手製銃７丁を鑑定した奈良県警の科学捜査研究所の研究員が証人出廷し、「いずれも殺傷能力があった」と述べた。

法廷では、捜査で行われた発射実験の映像が流され、「ズドン」という衝撃音が響き渡った。被告は顔を上げ、表情を変えずにモニターを見ていた。

研究員は、被告の手製銃の構造や威力などを鑑定。一般の銃は撃鉄で雷管を打ち込んで火薬に火を付けるのに対し、被告の手製銃は「電気を用いる構造だった」と述べた。

実験では弾丸の重さや発射速度から、威力を算出。７丁とも殺傷能力の目安となる数値を「大きく上回っていた」と証言した。このうち４丁はすぐに発射可能な状態で、弾が装填（そうてん）されている銃もあったという。

奈良地裁＝奈良市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]