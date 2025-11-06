盗撮共有、教員７人目逮捕＝グループ全員摘発―愛知県警

Newsfrom Japan

教員グループが女子児童らの盗撮動画などをＳＮＳで共有していた事件で、愛知県警は６日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、岡山県備前市立小教諭、甲斐海月容疑者（２７）＝岡山市中区＝を逮捕した。一連の事件の逮捕者は７人目。県警少年課によると、グループのメンバー全員を摘発したという。

逮捕容疑は６日、着替え中の女児が映った動画データ１点を自宅で所持した疑い。

同課によると、容疑を認めており、「いつか捕まると不安だったが、お宝のようなもので処分するのが惜しかった」と供述。一方で「教員グループには入っていたが、盗撮したことは一度もない」と話し、動画はインターネット上で入手したと釈明しているという。

グループは名古屋市立小元教諭、森山勇二被告（４２）＝公判中＝が昨年８月ごろ開設し、「職業が職業だけに絶対に表ではできない話ばかりですが、いろいろ話せたらと思います」と呼び掛けていた。動画が投稿されると「めっちゃいいですね」「ナイスです」「私もいつか撮りたいな」などとコメントし合っていた。

愛知県警本部＝名古屋市中区

