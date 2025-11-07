ｉＰＳから胸腺細胞＝免疫力向上に期待―京都大

Newsfrom Japan

体内に侵入した細菌や異物を攻撃・排除する免疫システムの中心となる「Ｔ細胞」を生成する「胸腺」の構成細胞を、ヒトの人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）から作製することに、京都大ｉＰＳ細胞研究所が成功した。生まれつき胸腺がない患者や、免疫力が低下した高齢者らの治療に役立つ可能性があるという。論文は国際学術誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に掲載された。

胸腺は胸骨と心臓の間にある器官で、Ｔ細胞の基となる前駆細胞から、がん細胞などを攻撃する「キラーＴ細胞」や、他の免疫細胞を助ける「ヘルパーＴ細胞」を生成する。成人すると小さくなり、機能が低下するという。

研究グループは、ｉＰＳ細胞を培養する過程で、ビタミンＡからできる「レチノイン酸」を最適な濃度で添加することにより「胸腺上皮細胞」の作製に成功。ヒトの胸腺から取り出した前駆細胞と一緒に培養した結果、あらゆる病原体などに対応できる「ナイーブＴ細胞」に似た働きを持つ細胞ができることが分かった。

近年、Ｔ細胞を増やす免疫療法が注目されているが、攻撃対象の病原体などが突然変異を起こすと対応できなくなることが課題となっている。

同研究所の浜崎洋子教授（免疫学）は「加齢や治療によってＴ細胞が減少した患者の免疫システムを再構築する新技術の基盤となることが期待される」と話している。

京都大ｉＰＳ細胞研究所＝京都市左京区

