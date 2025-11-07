午前３時から勉強会＝衆院予算委の答弁準備―高市首相

Newsfrom Japan

高市早苗首相は７日午前３時すぎ、同日から就任後初めて開催される衆院予算委員会の答弁を準備するため、首相公邸で勉強会を行った。石破茂氏ら歴代首相も早朝から勉強会を開いたが、未明は極めて異例だ。

首相は午前３時１分に東京・赤坂の衆院議員宿舎を出る際、記者団に「おはようございます」とあいさつ。同４分に公邸に入った。周辺によると、勉強会には首相秘書官全員が参加し、約３時間行われたという。この後、首相官邸で経済安全保障推進会議や閣議に出席し、午前８時５９分から予算委の質疑に臨んだ。

政府関係者は「初めての予算委で、難しい質問もあるようだ」と説明。「事務方が作成した答弁案を自分の言葉に直したいのだろう」と語った。

首相は法案作成などで根を詰めて作業し、しばしば徹夜していたとされる。６日の参院本会議では、労働時間規制の緩和に重ねて意欲を示した。

首相の「働き過ぎ」を懸念する声は多い。自民党の斎藤健元経済産業相は７日の衆院予算委の冒頭で「いいパフォーマンスをするには休憩も必要だ。ぜひ上手にさぼりながらやっていただきたい」と助言した。

衆院予算委員会で、自民党の斎藤健元経済産業相の質問を聞く高市早苗首相＝７日午前、国会内

未明に高市早苗首相や首相秘書官らが入り、明かりがつく首相公邸＝７日午前、東京都千代田区

記者会見する木原稔官房長官＝７日午前、首相官邸

